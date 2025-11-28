В Карабахе продолжается установка радиотелевизионных станций

На сегодня восстановлено 8 радиотелевизионных вещательных станций (РТВС) для трансляции теле- и радиопередач на освобожденных территориях (Шуша, Кяльбаджар, Миндживан (Зангилан), Ханлыг (Губадлы), Шахйери (Гадрут), Лачин, Баласолтанлы (Губадлы) и село Гасанриз (Агдере).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время ведутся работы по установке новых радиотелевизионных станций в соответствии с потребностями.

Вышеуказанные станции в настоящее время обеспечивают радио- и телевещание в Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Лачине, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Губадлы, Физули, Джебраиле, Зангилане, Агдаме, Агдере и на других прилегающих территориях.

В то же время была восстановлена работа ранее пришедшей в негодность Гасанризской сельской радио-телевизионной вещательной станции в Агдеринском районе. Кроме того, начаты работы по строительству Ханкендинской радио-телевизионной вещательной станции. Для ведения качественной видеосъемки в режиме "Time Lapse" в ходе реализации строительного проекта на строительной площадке установлены соответствующие приборы и оборудование, обеспечена организация съемки. Работы по проекту ведутся согласно согласованному графику.