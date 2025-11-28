Следующая встреча госкомиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет в Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 28 ноября 2025 года, передает Trend.

Как отмечается, 28 ноября 2025 года в городе Габала Азербайджанской Республики под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась двенадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением отмечено, что 12-я встреча комиссий проходит на территории одной из сторон - в азербайджанском городе Габала.

Стороны договорились определить дату следующей встречи, в одном из городов Республики Армения, в рабочем порядке.