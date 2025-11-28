ВМС США отказались от фрегатов нового поколения

Военно-морские силы (ВМС) США отказались от строительства фрегатов нового поколения типа Constellation. Об этом сообщает издание TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Пентагоне заявили, что будут работать с Конгрессом для перенаправления высвободившихся от закрытия программы средств на строительство более легких кораблей. В компании Fincantieri уточнили, что два заложенных корабля типа Constellation будут достроены, тогда как еще четыре запланированных фрегата отменены.

Издание напоминает, что фрегаты типа Constellation основаны на франко-итальянских кораблях типа Fregata multi-missione (FREMM), но по требованию американской стороны имеют значительные изменения, которые привели к существенным задержкам и перерасходу средств программы.

"Ключевой целью программы было взять на вооружение уже находящуюся в эксплуатации конструкцию, требующую лишь относительно незначительных доработок для подготовки к использованию ВМС, что помогло бы уложиться в график и бюджет. Теперь же произошло обратное", - пишет издание.

Строительство первого фрегата типа Constellation начали в августе 2022 года на верфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин (США). Корабль передать ВМС США планировалось в 2026 году.

Основная задача корблей типа Constellation - противолодочная и противовоздушная обороны. Фрегат получит боевую информационно-управляющую систему Aegis Baseline 10, будет переносить артиллерийские установки, а также противокорабельные и зенитные ракеты.