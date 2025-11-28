https://news.day.az/society/1798570.html Обязательно ли подключение к платформе «Цифровая школа»? Подключение к платформе "Цифровая школа" является обязательным для учителей и родителей. На этот счет имеется соответствующий приказ министра науки и образования. Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство дошкольного и общего образования в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ.
В нем говорится, что в 353 образовательных учреждениях учет учебного процесса и оценивания должен вестись посредством электронного журнала. В этих учреждениях бумажный журнал официально отменен.
