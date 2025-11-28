Британия задумала избавиться от недвижимости за границей

Великобритания захотела продать государственную недвижимость за границей на фоне крупного дефицита бюджета. Речь идет в том числе о зданиях посольств, передает Politico со ссылкой на правительственные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным газеты, МИД Великобритании планирует пересмотреть организацию 6,5 тысячи объектов недвижимости, чтобы освободить некоторые их них. "Страна пытается решить, какие посольства и здания продать из обширного зарубежного имущества стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,3 миллиарда долларов)", - говорится в статье.

В бюджетном плане на 2026 год отдельно упоминаются особенно дорогие объекты. К примеру, квартира на Манхэттене за 15,7 миллиона долларов, которую приобрели для дипломатов в 2019 году, чтобы участвовать в переговорах по торговым сделкам с США после выхода из ЕС. В жилье, занимающем этаж, есть семь спален, шесть ванных комнат и библиотека.

При этом множество дипломатических зданий Великобритании находятся в непригодном для использования состоянии. Около 15 процентов таких объектов, или 933 здания, признаны небезопасными для работы.