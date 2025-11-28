Стоимость золота поднялась

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $4 250 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных торговой площадки.

По данным на 21:53 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 1,14% и составляла $4 250,4 за тройскую унцию. К 21:58 стоимость золота составляла $4 250 за унцию (+1,14%).