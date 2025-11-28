В Азербайджанском медицинском университете прошел Межкультурный студенческий фестиваль с участием более 20 стран

В Азербайджанском медицинском университете состоялся Межкультурный студенческий фестиваль под девизом "Живи разнообразием, внеси вклад в единство". Мероприятие превратило университет в настоящую площадку международного общения, где студенты из более чем двадцати стран представили свои традиции, культуру и творческий талант, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Руководство АМУ, зарубежные дипломаты и гости фестиваля посетили тематические павильоны, каждый из которых отражал колорит одной из представленных стран. Здесь можно было увидеть зажигательные национальные танцы, услышать мелодии на народных инструментах, рассмотреть яркие костюмы и попробовать блюда разных кухонь мира. Особое внимание привлекли выставки декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел, превращённые в мини-галереи культурного наследия. Интерактивные зоны позволяли гостям не просто наблюдать, но и самим прикоснуться к традициям - применить элементы танцев, поучаствовать в мастер-классах и творческих занятиях.

Праздничная атмосфера продолжилась в центральном зале университета, где прошла яркая концертная программа. Зарубежные студенты представили народные песни и танцы своих стран, превратив сцену в красочный калейдоскоп культур и дружбы.

В официальной части открытия фестиваля ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли сердечно поприветствовал гостей, отметив славный путь развития АТУ, его значительные достижения и торжественно отмечаемый в этом году 95-летний юбилей.

Ректор подчеркнул, что международный фестиваль направлен на более глубокое изучение культур и традиций различных народов, а также способствует укреплению межгосударственных связей. Профессор Герай Герайбейли отметил, что развитие международного сотрудничества всегда оставалось одним из приоритетов университета: "Первый выпуск иностранных студентов в АТУ состоялся в 1969 году, что означает, что набор зарубежных студентов впервые был проведён в 1963-м - ровно 62 года назад. Сегодня в университете обучаются 2600 студентов из 53 стран. Эти цифры - показатель авторитета нашего вуза на международной арене".

Говоря о значении мультикультурализма и межкультурного диалога в современном мире, ректор отметил вклад иностранных студентов в жизнь университета. Он также рассказал о полезных сессиях, посвящённых Целям устойчивого развития ООН, организованных в рамках фестиваля.

С приветственным словом выступил и посол Марокко Мохамед Адиль Амбарш.

На сессии, посвящённой Целям устойчивого развития, декан стоматологического факультета АТУ, доцент Эльмира Алиева подчеркнула важность студенческого фестиваля и напомнила, что данные Цели были установлены Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и представлены в резолюции "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Повестка включает 17 глобальных целей и 169 задач, призванных улучшить благосостояние людей и обеспечить защиту планеты.

На первой сессии обсуждались вопросы социальной и экологической устойчивости. Специалист Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Хумай Ахмедбейли выступила с темой "Покончить с нищетой", заместитель председателя Департамента науки, образования и человеческих ресурсов министерства сельского хозяйства Эмин Алиев - с темой "Покончить с голодом", а советник ректора БГУ по обеспечению качества Асиман Ильясов - с докладом "Качественное образование".

Вторая сессия была посвящена вопросам экономической и технологической устойчивости. Заведующий отделом перспективного развития энергосистем АзНИИПЭ, доктор технических наук, профессор Валех Насибов выступил с докладом "Доступная и чистая энергия", заведующая кафедрой неврологии АТУ, профессор Айтен Мамедбейли - на тему "Индустрия, инновации и инфраструктура", проректор по научной работе АТУ, профессор Малахат Султан - на тему "Сокращение неравенства".

Последняя сессия, посвящённая устойчивому развитию и партнёрству, прошла под модераторством проректора по международным связям АТУ, доцента Орхана Исаева. С докладами выступили: старший советник представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Фаиг Муталлимов - "Борьба с изменением климата", заместитель директора Центра по борьбе с изменением климата Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Айгюн Нариманова - "Охрана наземных экосистем", политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков - "Мир, правосудие и эффективные институты".

Фестиваль стал ярким примером укрепления дружбы между студентами из различных государств и формирования культурного моста между местными и зарубежными студентами.