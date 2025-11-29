Чудо возрождения: мир открывает для себя Лачин

Автор: Акпер Гасанов

29-30 ноября в Лачине при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и Специального представительства Президента в Лачинском районе проходит официальная церемония закрытия Года "Культурная столица СНГ-2025". Этот масштабный международный культурный форум стал символом того, насколько стремительно изменилась судьба Лачина, который всего лишь шесть лет назад находился под армянской оккупацией и был лишен возможности развиваться, а его историко-культурное наследие подвергалось системным разрушениям.

Сегодня Лачин принимает делегации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана. Гости знакомятся с обновленным городом, посещают студию "Hoçazfilm", творческий центр "Gilabi" и галерею "Yurd". Им показывают культурные пространства, которые ещё недавно невозможно было представить в разрушенном и разграбленном оккупантами городе.

Но главное - гостям демонстрируют реальный масштаб трансформации региона: восстановленные кварталы, новую инфраструктуру, учреждения культуры, энергосистему и дороги. Все это, безусловно, превращает Лачин в один из самых динамично развивающихся городов Карабахского экономического региона. А ведь на протяжении почти трех десятков лет Лачин находился под армянской оккупацией.

Армянские незаконные вооруженные формирования, контролировавшие нашу территорию, систематически грабили природные ресурсы: леса уничтожались ради черного экспорта древесины, горные массивы использовались для незаконной добычи полезных ископаемых, а земли приходили в упадок. Попытки демографических манипуляций, размещение на оккупированной территории армянских поселенцев, уничтожение следов азербайджанского культурного наследия - все это стало частью многолетней стратегии по удержанию Лачина любой ценой.

Даже после окончания 44-дневной войны в 2020 году и подписания трехстороннего заявления армянская сторона пыталась использовать Лачинский коридор как инструмент давления на Баку. Наблюдались попытки ограничить движение, создавать искусственные препятствия, формировать новые точки напряженности. Параллельно против Азербайджана велась масштабная информационная кампания, финансировавшаяся структурами мирового армянства: в ход шли обвинения, фальсификации, манипуляции, попытки представить Армению в роли "жертвы", а Азербайджан - в качестве "агрессора".

Однако реальность оказалась сильнее пропаганды. Международное сообщество постепенно увидело факты оккупации, разрушений и незаконной деятельности на азербайджанских землях. А главное - Азербайджан последовательно и в рамках международного права восстановил свою территориальную целостность, взяв под контроль всю государственную границу. С этого момента информационные атаки потеряли смысл: факты и результаты на земле говорили сами за себя.

Сегодня Лачин - не просто город, вернувшийся в национальное правовое поле. Это один из ключевых элементов политики стремительного восстановления Карабахского региона. Здесь уже созданы десятки километров новых дорог, построены линии электроснабжения, социальные объекты, школы и центры культуры. Возвращение бывших вынужденных переселенцев происходит поэтапно, но уверенно: город вновь обретает свою естественную жизнь.

Выбор Лачина в качестве "Культурной столицы СНГ" на 2025 год был не случайным. Это стало политическим и символическим признанием того, что культурное наследие Азербайджана - неотъемлемая часть общеевразийского культурного пространства. На территории Лачинского района сосредоточено множество памятников истории, архитектуры, археологии и этнографии, которые веками формировали облик региона. Их реставрация и возрождение - это не только культурная миссия, но и пример того, как можно вернуть к жизни территорию, подвергавшуюся разрушению десятилетиями.

Вот и участники форума, прибывшие из стран СНГ, впервые за долгие годы смогли увидеть Лачин в мирном состоянии. Теперь это город, который развивается, восстанавливается и заново интегрируется в культурный и экономический контекст региона. Для многих гостей стало открытием, насколько богата и разнообразна культура Азербайджана, насколько органично она вписывается в пространство СНГ и насколько мощный потенциал имеет регион Карабаха.

Так что, проведение мероприятий в рамках Года "Культурная столица СНГ-2025" придало Лачину дополнительный импульс развития. Это не только концерты и презентации, но и мастер-классы, встречи творческих коллективов, межкультурные диалоги. Лачин стал площадкой, на которой Азербайджан демонстрирует свое историческое наследие, прикладное искусство, кино, музыку, театр - все то, что формирует культурный код нации.

И глядя на все это понимаешь, что через десять лет Лачин будет совершенно другим городом-современным, благоустроенным, с развитой инфраструктурой и экономикой. Этого же будущего ожидают и другие освобожденные территории Азербайджана. Темпы восстановления Карабахского региона беспрецедентны: ни одна постконфликтная территория в мире не демонстрировала такого уровня и скорости изменений. И потому я убежден, что Лачин станет одним из главных культурных и туристических центров Южного Кавказа. И мир увидит истинный потенциал городов, которые десятилетиями были объектами военного конфликта и политизации.