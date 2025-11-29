У берегов Турции загорелся танкер

У берегов Турции загорелся второй танкер за вечер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Недалеко от побережья в Черном море вспыхнуло судно Virat под флагом Гамбии. В ведомстве сообщили, что пожар начался из-за некоего "внешнего воздействия". На место ЧП были направлены спасательные суда.