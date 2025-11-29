https://news.day.az/world/1798626.html У берегов Турции загорелся танкер У берегов Турции загорелся второй танкер за вечер. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры республики. Недалеко от побережья в Черном море вспыхнуло судно Virat под флагом Гамбии. В ведомстве сообщили, что пожар начался из-за некоего "внешнего воздействия".
