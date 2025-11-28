В Кяльбаджаре на открытой местности произошёл пожар
В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в направлении села Галабойну Кяльбаджарского района на открытой местности произошёл пожар.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в связи с полученной информацией на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Несмотря на то что пожаротушение осложняется ветреной погодой и сложным рельефом местности, в настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с огнём.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее мы сообщали, что сильный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Баку.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре