В Кяльбаджаре на открытой местности произошёл пожар

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в направлении села Галабойну Кяльбаджарского района на открытой местности произошёл пожар.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с полученной информацией на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Несмотря на то что пожаротушение осложняется ветреной погодой и сложным рельефом местности, в настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с огнём.

Будет предоставлена дополнительная информация.

