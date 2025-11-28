Анекдот от "Human Rights Watch": как из членов кооператива "Абырвалг" лепят "аналитиков"?

Автор: Акпер Гасанов

Правозащитная организация "Human Rights Watch" решило смачно плюнуть против ветра. Результат такого "эксперимента" всегда и везде был, в прямом смысле слова, на лице тех, кто совершил этот плевок. Но предсказуемость последствий не остановила тех, кто привык придумывать любые нелепые "поводы" для критики в адрес Азербайджана.

В итоге, "Human Rights Watch" выдала заявление о том, что "власти Азербайджана усиливают кампанию против независимых и критически настроенных деятелей за рубежом, выдавая ордера на арест и повестки в суд находящимся в изгнании журналистам, активистам и аналитикам по обвинениям, которые, по всей видимости, имеют политическую подоплеку". Звучит очень длинно, но именно полнота "обвинения" этой международной организации дает представление о примитивной лжи, к которой она прибегла.

Дело все в том, что персонажи, названные "Human Rights Watch" имеют к журналистике и к аналитике такое же отношение, какое Полиграф Полиграфович Шариков имел к мировому пролетариату. И, чтобы доказать эту беспорную истину не достаточно посмотреть эфиры этих не обезображенных интеллектом персонажей в соцсетях. И любой, кто не побрезгует, увидит перед собой соло матерщинников.

То есть, в отличие от булгаковского персонажа, эти азербайджанские "шариковы" даже переписку Энгельса с Каутским не читали. Это, образно говоря, члены кооператива "Абырвалг", недавно начавшие жаловаться на недостаток средств в деле распространения матерщины и лжи. Причем, в своем скулеже они снова уподобились дворняге Шарику, который был превращен профессором Преображенским в целого начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

"Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?", таков был смысл сетований тех, кого "Human Rights Watch" возвел в ранг "журналистов" и "аналитиков". Как по мне, с таким же "успехом" можно рассуждать о драматическом таланте какой-либо по*нозвезды, используя в ходе такого рода анекдотичной полемики рассуждения о ее соответствии "школе Станиславского".

Но, помимо всего прочего, стоит ведь понимать и то, что эти персонажи, один из коих обещал отрезать себе ухо в случае победы Азербайджана в войне с Арменией, привлекаются к уголовной ответственности за распространение откровенной лжи и оскорблений. Или в "Human Rights Watch" считают, что их в Азербайджане наградить за это должны?! Так вот придется тогда напомнить международной правозащитной организации, что негоже поощрять тех, кто нарушает законы той или иной страны.

Но ведь в той же Франции, где околачивается один из матерщинников, в суды подают на лиц, распространяющих лживую информацию, дискредитирующую жену президента Франции Брижит Макрон. Более того, в июле нынешнего года стало известно, что Эммануэль Макрон и его жена подали в суд на американскую ультраправую подкастерку Кэндис Оуэнс за клевету,

В своем иске, поданном в суд штата Делавэр, Макроны утверждают, что Оуэнс "использовала это ложное заявление для продвижения своей независимой платформы, приобретения известности и заработка денег". Но, "Human Rights Watch" не стал считать этот иск чем-то достойным критики. Там не стали защищать тех, что банально, по-хамски врал про жену действующего президента Франции. Так почему же тогда в этой правозащитной организации так возбудились в связи с попыткой Азербайджана призвать клеветников и матерщинников к ответу?!

Да, многие европейские государства имеют в уголовных кодексах положения, запрещающие оскорбления или клевету в адрес главы государства или других высших должностных лиц. Например, в Польше публичное оскорбление президента может быть наказано до 3 лет лишения свободы. Так что, как говорится, в Азербайджане никто не стремится заново изобретать велосипед. В нашей стране всего лишь выступают за то, чтобы продемонстрировать пример ответственности за распространение лжи и оскорблений.

Но то, что матерщинники не готовы доказывать свою правоту в суде, как раз и доказывает понимание ими зыбкости своих позиций. И всякого рода правозащитные организации, по сути, выполняют функцию фигового листка, коим пытаются прикрыть срам забугорных "шариковых". Для которых роль профессора Преображенского играют спецслужбы стран, в которых они ошиваются. Все, как видим, очень просто. И вовсе не так, как пытается представить, "Human Rights Watch"