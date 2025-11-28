https://news.day.az/world/1798607.html Обстановка в "Чёрную пятницу" в Эквадоре - ВИДЕО В Эквадоре "Чёрная пятница" вновь прошла в атмосфере ажиотажа. Торговые центры оказались переполнены покупателями, стремящимися воспользоваться крупнейшими скидками года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Обстановка в "Чёрную пятницу" в Эквадоре - ВИДЕО
В Эквадоре "Чёрная пятница" вновь прошла в атмосфере ажиотажа. Торговые центры оказались переполнены покупателями, стремящимися воспользоваться крупнейшими скидками года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
