Лувр повысит цены на билеты для туристов из стран вне ЕС

Парижский Лувр повысит на 45% стоимость билетов для большинства туристов из стран, не входящих в Европейский союз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, благодаря этому шагу годовые доходы музея увеличатся на 15-20 млн евро, что поможет финансированию реставрации музея, пишут западные СМИ.

С 14 января индивидуальные посетители из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), будут платить 32 евро, сообщил представитель музея в пятницу. Билеты для посетителей в составе групп с аккредитованными гидами будут стоить 28 евро.

В 2024 году Лувр посетили 8,7 млн человек, из которых 69% были иностранцами. Первое место по числу посещений музея занимают американские туристы (13%). На китайцев приходится около 6%.