Airbus отзывает тысячи самолетов

Концерн Airbus объявил о срочном обязательном обновлении программного обеспечения для значительной части парка A320.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "frequentflyers", поводом стало расследование инцидента с самолётом A320, в ходе которого выявилось, что интенсивное солнечное излучение способно приводить к повреждению данных, критически важных для работы систем управления полётом. Солнечная активность способна вызывать одиночные сбои в микросхемах и нарушать корректность выполнения программ.

Для современного авиалайнера с ЭДСУ это означает необходимость немедленного принятия мер.

По сообщению Airbus, проблема затрагивает около шести тысяч самолётов семейства A320 - более половины мирового флота. EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) готовит экстренную директиву по лётной годности, что подчёркивает серьёзность выявленного риска.

Это не значит, что на Airbus стало вдруг очень опасно летать, однако в Airbus признают, что выполнение рекомендаций неизбежно приведёт к сбоям в расписаниях и задержкам рейсов, и это случается в самый неподходящий момент: в США и других странах, где Рождество празднуют в декабре, начинается самый загруженный период года, когда пассажиропоток достигает пика.

Для большинства машин решение будет относительно быстрым, так как речь идёт об откате к предыдущей версии программного обеспечения. Это можно сделать в течение ночного "окна" между рейсами. До обновления разрешается выполнить не более трёх рейсов.

Тем не менее столь масштабная кампания означает, что даже кратковременное снятие тысяч самолётов с рейсов спровоцирует цепную реакцию во всём расписании.

Однако нескольким сотням бортов потребуется замена аппаратных компонентов, что выведет их из эксплуатации на несколько недель и заставит перевозчиков пересматривать планы, перераспределять флот и, возможно, сокращать количество рейсов.

Поводом для расследования стал рейс JetBlue из Канкуна в Ньюарк, выполненный 30 октября. Самолёт совершил вынужденную посадку в Тампе после внезапного отказа систем управления и резкого непроизвольного снижения высоты, в результате чего несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Именно анализ этого эпизода позволил выявить уязвимость, способную при определённых условиях привести к некорректной работе бортовых компьютеров.

Сегодня в мире эксплуатируется свыше 11 тыс. самолётов семейства A320, это самый распространённый узкофюзеляжный самолёт. То, что уязвимость обнаружена лишь в 6 тыс., указывает на то, что проблема возникла в одной из последних версий программного обеспечения и может относиться к партиям оборудования определённых лет выпуска.