https://news.day.az/world/1798746.html В Германии оценили состояние экономики страны Экономика Германии находится в уязвимом положении. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе.
В Германии оценили состояние экономики страны
Экономика Германии находится в уязвимом положении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе.
По ее словам, Германия переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.
"Мы видим новые риски - торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая", - добавила Райхе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре