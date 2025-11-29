В Германии оценили состояние экономики страны

Экономика Германии находится в уязвимом положении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе.

По ее словам, Германия переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

"Мы видим новые риски - торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая", - добавила Райхе.