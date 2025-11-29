Музыкант научил осьминога играть на пианино

Музыкант подружился с осьминогом и научил его играть на пианино.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, швед Маттиас Кранц купил моллюска на рынке, назвал его Тако и решил проверить, на что тот способен. Музыкант собрал мини-клавиатуру специально под осьминожьи щупальца и придумал систему поощрений.

Постепенно Тако стал понимать, какие клавиши нажимать, и спустя полгода уже уверенно воспроизводил простую мелодию.

А Кранц даже сыграл с ним дуэтом.