Музыкант научил осьминога играть на пианино - ВИДЕО
Музыкант подружился с осьминогом и научил его играть на пианино.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, швед Маттиас Кранц купил моллюска на рынке, назвал его Тако и решил проверить, на что тот способен. Музыкант собрал мини-клавиатуру специально под осьминожьи щупальца и придумал систему поощрений.
Постепенно Тако стал понимать, какие клавиши нажимать, и спустя полгода уже уверенно воспроизводил простую мелодию.
А Кранц даже сыграл с ним дуэтом.
