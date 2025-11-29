Задержан Али Керимли

Проведен обыск в доме председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Служба государственной безопасности провела обыск в доме Али Керимли. Обыск проводился в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева.

В связи с этим будет предоставлена дополнительная информация.