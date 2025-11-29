https://news.day.az/politics/1798737.html Задержан Али Керимли Задержан Али Керимли. Как передает Day.Az, о задержании председателя партии "Народный фронт Азербайджана" (ПНФА) Али Керимли сообщают СМИ со ссылкой на активистов ПНФА. Также сообщается об обысках в доме Керимли.
Задержан Али Керимли
Проведен обыск в доме председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Служба государственной безопасности провела обыск в доме Али Керимли. Обыск проводился в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева.
В связи с этим будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре