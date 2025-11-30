В США произошла массовая авария с участием более 40 автомобилей

Порядка 45 автомобилей попали в массовое ДТП в американском штате Индиана после сильного снегопада.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на представителя федеральной полиции штата.

"Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег", - говорится в материале.

По данным издания, серьезных травм в результате происшествия не зафиксировано. Журналисты также приводят прогнозы метеорологической службы США, согласно которым в округе Виго, где произошла авария, в воскресенье выпадет до 10 сантиметров осадков с усилением ветра до 56,4 километров в час.