"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед"

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Манчестер Сити" и "Лидс Юнайтед". После финального свистка зафиксирован счет 3:2 в пользу "горожан", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Фил Фоден вывел хозяев поля вперед на первой минуте, Йошко Гвардиол на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте отыграл один мяч, а на 68-й минуте Лукас Нмеча вернул равенство на табло. На 90+1-й минуте Фоден оформил дубль.

После этой игры "Манчестер Сити" с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Лидс Юнайтед" с 11 очками находится на 18-м месте.