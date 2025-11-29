Производитель гибридов Lixiang сообщил об убытках компании

Компания Li Auto сообщила о скорректированном чистом убытке в размере 359,7 млн юаней (примерно $50,5 млн).

Как передает Day.Az, это не оправдало рыночных ожиданий, сообщает Wallstreet-online.

Выручка компании упала на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно $3,8 млрд. Аналитики Уолл-стрит ожидали скорректированную чистую прибыль в размере $115,7 млн при выручке в $3,7 млрд.

С начала года Li Auto потеряла около 24% своей стоимости, а за последние 12 месяцев ее акции упали на 18%. Продолжающееся падение продаж серьезно сказывается на компании, отмечают аналитики. Если в третьем квартале 2024 года компания продала около 153 тыс. автомобилей, то за тот же период этого года показатель снизился до 93 211 штук.

Li Auto рассчитывает продать 100-110 тыс. автомобилей в IV квартале. Выручка, по прогнозам, составит от $3,7 до 4,1 млрд, что значительно ниже средней оценки Уолл-стрит в $5,1 млрд.

На показатели Li Auto, помимо значительного сокращения поставок автомобилей, повлиял отзыв минивэнов Li Mega MPV. Инвесторы надеются на улучшение ситуации с продажами, но конкуренция на китайском рынке электромобилей становится всё более жесткой. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли Li Auto переломить ситуацию или продолжит терять долю рынка, указали аналитики.