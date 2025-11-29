Эти две страны рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

Власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

"До 1 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно не рекомендуется совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском", - говорится в сообщении.

Аналогичные рекомендации распространили и авиационные власти Португалии, однако они будут действовать до 2 декабря.