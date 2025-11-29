https://news.day.az/tourism/1798727.html Эти две страны рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Венесуэлой Власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Эти две страны рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Венесуэлой
Власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
"До 1 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно не рекомендуется совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском", - говорится в сообщении.
Аналогичные рекомендации распространили и авиационные власти Португалии, однако они будут действовать до 2 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре