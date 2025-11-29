Золото и серебро поднялись в цене

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 56 долларов и достигла отметки 4 254,9 доллара.

Как сообщает Day.Az, серебро подорожало на 3,56 доллара - до 57,16 доллара за тройскую унцию.