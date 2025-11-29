Ученые подтвердили естественное происхождение кометы 3I/ATLAS

Излучаемые кометой 3I/Atlas радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение и ставят точку в дискуссиях о характере ее появления.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Радиотелескопы обнаружили излучение в дециметровом диапазоне на частотах 1665-1667 мегагерц, что характерно именно для областей звездообразования и комет, отметил Эйсмонт.

"И это лучшее доказательство того, что комета 3I/Atlas имеет естественное происхождение", - добавил он.