Стрельба в ТЦ в Калифорнии

Два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Сан-Хосе (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

Пострадавшие были госпитализированы, о погибших не сообщается. Полиция считает случившееся "единичным эпизодом", тем не менее посетителей торгового центра эвакуировали. На месте происшествия работают правоохранители.