https://news.day.az/world/1798634.html Стрельба в ТЦ в Калифорнии - есть постралавшие Два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Сан-Хосе (штат Калифорния). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News. Пострадавшие были госпитализированы, о погибших не сообщается.
Стрельба в ТЦ в Калифорнии - есть постралавшие
Два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Сан-Хосе (штат Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.
Пострадавшие были госпитализированы, о погибших не сообщается. Полиция считает случившееся "единичным эпизодом", тем не менее посетителей торгового центра эвакуировали. На месте происшествия работают правоохранители.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре