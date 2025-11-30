Автор: Акпер Новруз, Azernews

Азербайджан готовит законодательные изменения, которые могут превратить большие площади сельскохозяйственных земель в площадки для размещения возобновляемых источников энергии, при этом сохранив их существующую категорию и основное назначение. Поправка, отражённая в недавно опубликованном отчёте Nationally Determined Contribution 3.0 (NDC 3.0), позволит размещать крупные солнечные и ветряные мощности на сельхозземлях без необходимости изменения категории земли или ограничения сельскохозяйственной деятельности. Эта мера является частью более широкого пакета решений, который правительство рассматривает как ключевой для модернизации энергосистемы и удовлетворения растущих потребностей в электрификации.

Планируемые поправки в Земельный кодекс и Закон об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии устраняют правовой барьер, который ранее ограничивал размещение крупных объектов ВИЭ на сельскохозяйственных участках. Разрешив сосуществование возобновляемой энергетики с аграрным назначением земли, государство рассчитывает ускорить разрешительные процедуры, снизить конфликты в сфере землепользования и привлечь новые частные инвестиции в распределённые и крупные проекты. Обновлённые положения представлены в рамках NDC 3.0, где подчёркивается, что данные изменения необходимы для предотвращения роста разрыва по выбросам на фоне увеличения спроса на электроэнергию из-за электрификации транспорта, зданий и промышленности.

В отчёте NDC 3.0 ясно объясняется, почему это имеет значение. Энергетический сектор по-прежнему остаётся крупнейшим источником выбросов парниковых газов в Азербайджане - около 21% национального объёма. Несмотря на снижение выбросов благодаря переходу с мазута на газ и отсутствию угольной генерации, в отчёте подчёркивается, что повышение энергоэффективности, модернизация сетей и расширение солнечной и ветровой энергетики являются ключевыми мерами для сдерживания роста выбросов по мере развития электрифицированной экономики. Среди основных шагов до 2035 года указываются внедрение "умных" сетей, модернизация ЛЭП и подстанций, масштабное развитие солнечной и ветровой энергетики, а также внедрение систем длительного хранения энергии для крупных ВИЭ-проектов.

Какие аналогичные политики действуют в других странах?

По всей Европе и в Турции государственные структуры и энергетические компании поддерживают сочетание крышных солнечных установок, агровольтаики и крупных солнечных станций, чтобы повысить энергетическую независимость и стимулировать самообеспечение домохозяйств.

По данным SolarPower Europe, в последние годы значительную долю рынка составляли бытовые солнечные системы на крышах, хотя в 2024 году эта доля начала сокращаться. Согласно прогнозу рынка ЕС на 2024-2028 годы, на бытовые установки приходилось около 20% новых мощностей в прошлом году - ниже, чем в предыдущие периоды, что связано с изменением режимов субсидирования и рыночной конъюнктуры.

В Турции наблюдается быстрый рост солнечной энергетики, а её потенциал на крышах остаётся очень высоким. По оценкам Ember и других аналитиков, потенциал крышной солнечной генерации в Турции может увеличиться примерно на 120 ГВт и в теории покрывать до 45% национального потребления электроэнергии.

Солнечная мощность Турции почти удвоилась за короткий период и к концу 2024 года достигла примерно 19,6 ГВт, демонстрируя, насколько быстро может развиваться сектор в условиях благоприятной политики и рыночных стимулов. Эти примеры подчёркивают масштабы возможностей и выбора, который стоит перед Азербайджаном, стремящимся одновременно развивать возобновляемую энергетику и сохранять сельскохозяйственное производство.

Там, где была введена агрессивная поддержка бытовой солнечной энергетики и малых ВИЭ, многие домохозяйства смогли обеспечить значительную часть собственного потребления электроэнергии и снизить счета. Например, в некоторых странах Южной Европы значительная доля домохозяйств установила солнечные панели; в Испании более одной пятой домовладельцев уже имеют панели или находятся на этапе установки, по данным отраслевой ассоциации UNEF. Однако в ЕС наблюдаются изменения: в 2025 году сокращение субсидий и корректировки политики замедлили темпы роста крышных установок в ряде стран. Эти международные уроки подтверждают: решающую роль играет политика - стимулы, правила подключения к сети и системы компенсации определяют, сколько домохозяйств смогут реально снизить зависимость от централизованного электроснабжения.

Как поправки вписываются в энергетическую стратегию Азербайджана?

Поправки направлены на поддержку видения NDC 3.0 о создании модернизированной энергосистемы, способной интегрировать большие объёмы переменной генерации. В отчёте прямо обозначены приоритеты до 2035 года:

• модернизация сетей передачи и распределения, строительство новых подстанций для снижения технических потерь и повышения устойчивости;

• цифровизация управления сетью и внедрение элементов "умной" сети для интеграции распределённой генерации;

• расширение солнечной и ветровой энергетики как основных источников ВИЭ;

• внедрение систем длительного хранения энергии для стабилизации поставок при росте доли ВИЭ;

• замена старых газовых турбин открытого цикла более эффективными парогазовыми установками, чтобы снизить углеродоёмкость и сохранить надёжность энергоснабжения.

Если будут приняты, изменения в законодательстве обеспечат выгоду и для крупных разработчиков, и для фермеров. Агровольтаика, сочетающая выращивание культур и размещение приподнятых солнечных панелей, уже привлекает внимание во всём мире: она позволяет использовать землю двойным назначением, обеспечивает фермеров дополнительным доходом и может улучшать микроклимат для ряда культур. Разрешение устанавливать ВИЭ без реклассификации земель также снижает административные расходы и ускоряет сроки реализации проектов на крупных фермах и кооперативах.

Для сельских домохозяйств и локальной экономики есть и практические преимущества. Более широкий доступ к собственной генерации может сократить счета за электричество, создать рабочие места в строительстве и эксплуатации, а также стимулировать модели "энергетических сообществ", где кооперативы или муниципалитеты управляют общими объектами. Опыт Европы и Турции показывает: когда домохозяйства и фермеры становятся "просюмерами", они получают финансовую устойчивость и определённую независимость от внешних энергошоков.

Однако необходима грамотная регуляция. Потенциальные риски включают утрату продуктивных земель при неправильном размещении проектов, визуальное и экологическое воздействие, а также неравномерное распределение выгод в случае, если тендеры отдают предпочтение крупным инвесторам в ущерб местным фермерам. В NDC подчёркивается, что расширение ВИЭ должно сопровождаться модернизацией сетей, внедрением систем хранения и социальными механизмами защиты, чтобы переход был справедливым и устойчивым.

Масштабное внедрение солнечных и ветряных технологий потребует капитала, упрощения разрешительных процедур и новых бизнес-моделей. В NDC ожидается, что государство будет инвестировать в модернизацию сетей, а частный сектор - привлекаться через стимулы для генерации и хранения. Интеграция крупных ВИЭ без рисков для стабильности системы потребует применимых в коммерческом масштабе систем длительного хранения энергии. Существующие газовые станции Азербайджана могут обеспечивать краткосрочное балансирование, но для глубокой декарбонизации и массовой электрификации транспорта и промышленности необходимы именно длительные системы хранения и гибкие мощности.

Опыт других стран показывает, что одинаковые технологии могут давать совершенно разные социальные результаты - всё зависит от политики. Испания и ряд стран ЕС добились быстрого внедрения "крышной-энергетики" благодаря выгодным стимулам и "чистому" нетто-учёту. В Турции же, несмотря на огромный потенциал, некоторые сегменты рынка развиваются медленнее из-за структуры субсидий и длительных сроков окупаемости. Азербайджан может получить выгоды, разработав программы поддержки агровольтаики, чёткие правила землепользования, упрощённые разрешительные процедуры и инвестиции в сеть. Именно эти шаги определят, станет ли ВИЭ на сельхозземлях драйвером развития села или просто очередным источником крупной генерации.

Предлагаемые изменения в Земельный кодекс и закон о ВИЭ являются прагматичными и потенциально высокоэффективными. Разрешив размещение ВИЭ на сельхозземлях без их реклассификации, Азербайджан устраняет серьёзный правовой барьер, который сдерживал масштабное развитие отрасли. В сочетании с модернизацией сетей, внедрением систем хранения и социальными гарантиями, предусмотренными NDC 3.0, этот шаг может ускорить рост чистой энергетики, снизить выбросы и открыть новые источники дохода для фермеров.

Международный опыт показывает и преимущества, и потенциальные ловушки. Успех реформы будет зависеть от нормативной ясности, качества реализации и того, насколько эффективно будут вовлечены местные сообщества в новую энергетическую экономику.