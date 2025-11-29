Эксперимент с едой обернулся трагедией

В России скончался известный фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин. Сообщается, что причиной смерти 30-летнего инфлюенсера стал "высококалорийный пищевой челлендж", который он проводил, чтобы быстро набрать вес.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Дмитрий Нуянзин планировал ежедневно потреблять 10 тысяч калорий, набрать 25 килограммов, а затем в короткие сроки сбросить этот вес по специально подготовленной фитнес-программе.

Однако предполагается, что на фоне чрезмерно тяжелого режима питания он умер во сне от сердечного приступа.

За день до трагедии тренер отменил свои занятия, так как чувствовал недомогание, и написал близким, что собирается обратиться к врачу.

Дмитрий Нуянзин был похоронен в Оренбурге.

Он активно делился процессом резкого набора, а затем планируемого снижения веса в социальных сетях, регулярно публикуя видео и фотографии с булками, пирожками, пельменями, бургерами и пиццей, которые входили в его ежедневный рацион.