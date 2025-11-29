Несчастный случай в Гяндже

В Гяндже 58-летнего мужчину поразило электротоком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 58-летний сотрудник АО "Азеришыг" Дж.Велиeв был поражён электрическим током во время выполнения работ. Он скончался на месте. 

По факту проводится расследование.