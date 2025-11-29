https://news.day.az/society/1798675.html Несчастный случай в Гяндже - погиб мужчина В Гяндже 58-летнего мужчину поразило электротоком. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 58-летний сотрудник АО "Азеришыг" Дж.Велиeв был поражён электрическим током во время выполнения работ. Он скончался на месте. По факту проводится расследование.
Несчастный случай в Гяндже - погиб мужчина
В Гяндже 58-летнего мужчину поразило электротоком.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 58-летний сотрудник АО "Азеришыг" Дж.Велиeв был поражён электрическим током во время выполнения работ. Он скончался на месте.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре