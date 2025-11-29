Европейские геймеры стали видеть разные цены на игры для PlayStation

Sony тестирует динамические цены в европейском PlayStation Store, из-за чего стоимость одних и тех же игр стала различаться для отдельных групп пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал PSprices.

Отмечается, что эксперимент охватывает более 50 тайтлов и проводится примерно в 30 странах Европы, включая Германию, Францию, Великобританию и Испанию. Пользователям, попавшим в тестовую выборку, показываются сниженные цены - в среднем на 5-17% относительно стандартных. При этом американский регион в тесте не участвует.

Отмечается, что изменение цены не является скидкой в привычном понимании. В ходе эксперимента были зафиксированы изменения цен для WWE 2K25 - €61,82 (вместо €74,99), Warhammer 40,000: Space Marine 2 - €58,35 (вместо €69,99), Sid Meier's Civilization VII - €62,63 (вместо €69,99), Kingdom Come: Deliverance II - €62,64 (вместо €69,99), Mafia: The Old Country - €47,35 (вместо €49,99).

Аналитики предполагают, что Sony изучает спрос на динамические цены и проверяет, как изменение стоимости влияет на покупательскую активность. Компания публично не объявляла о планах по внедрению динамического ценообразования, однако само тестирование указывает на возможную подготовку новой модели управления ценами.