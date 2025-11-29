Трамп закрыл небо над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми - пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", - указал он.

В последнее время в США все чаще обсуждалась вероятность проведения военной операции силами американской армии в Венесуэле. Что именно последует за предостережением Трампа, пока неизвестно. Однако в субботу, 29 ноября, власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям в ближайшие дни не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы, писало ТАСС.