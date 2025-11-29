Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнования китайскому народу

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Джао Личи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

С.Гафарова выразила глубокую скорбь в связи с гибелью и ранениями множества людей в результате сильного пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе в Гонконге.

Спикер выразила глубокие соболезнования председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики, семьям и близким погибших и всему китайскому народу. От своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.