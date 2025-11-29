Депутата бундестага от АдГ избили

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Юлиан Шмидт был избит при прибытии на съезд молодежной организации в Гисене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила лидер АдГ Алиса Вайдель во время своего выступления на мероприятии, трансляция велась на странице партии в YouTube.

По словам Шмидта, нападение произошло в 800 метрах от места проведения съезда. Группа мужчин начала избивать его кулаками, когда он пытался пройти к залу. Депутат предположил, что у него может быть сломан нос.

"Я обращаюсь ко всем и к левым экстремистам, которые устроили сегодня этот хаос там снаружи. Разоружайтесь! Место парламентских и политических столкновений - это не улица с применением насилия", - заявила Вайдель.

Полиция применила водомёт против протестующих, пытавшихся прорваться через оцепление к месту проведения съезда.