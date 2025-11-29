Азербайджан увеличил производство сжиженного газа

В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 190 тысяч тонн сжиженного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, этот показатель на 23,7 тысячи тонн, или на 14,2%, превышает уровень аналогичного периода 2024 года. В тот же период прошлого года в стране было произведено 166,3 тысячи тонн сжиженного газа.

По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции составили 2,6 тысячи тонн.

Отмечается, что за отчетный период общая стоимость производства нефтепродуктов достигла 4,563 млрд манатов, что на 0,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что назван общий объем добычи на месторождении "Умид" в Азербайджане.