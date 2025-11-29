Казахстан готовится к масштабным военным учениям

В первых числах декабря все подразделения Вооружённых сил Казахстана будут приведены в высшую степень боевой готовности по учебному сигналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК, это связано с началом нового учебного года. Далее подразделения Вооружённых сил совершат марши на учебные полигоны и в учебные центры.

Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий по боевой готовности прибудут воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В этот период в целях безопасности на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения.

В связи с этим выражается просьба к гражданам и представителям СМИ не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.