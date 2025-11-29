https://news.day.az/world/1798708.html Танкер Virat снова подвергся атаке у берегов Турции Танкер Virat под флагом Гамбии снова подвергся атаке с использованием дронов у берегов Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники. Отмечается, что танкер получил повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.
Танкер Virat снова подвергся атаке у берегов Турции
Танкер Virat под флагом Гамбии снова подвергся атаке с использованием дронов у берегов Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что танкер получил повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.
До этого о пожарах на танкерах сообщил минтранс Турции. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре