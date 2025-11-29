Танкер Virat снова подвергся атаке у берегов Турции

Танкер Virat под флагом Гамбии снова подвергся атаке с использованием дронов у берегов Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что танкер получил повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.

До этого о пожарах на танкерах сообщил минтранс Турции. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.