В Баку прошел литературно-художественный вечер, посвящённый 190-летию Сеида Азима Ширвани

В Международном центре мугама при организационной поддержке министерства культуры состоялся литературно-художественный вечер, посвящённый 190-летию видного мыслителя и поэта Сеида Азима Ширвани, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель культуры, писатель-драматург Ильгар Фахми рассказал о литературном наследии Сеида Азима Ширвани, его просветительской деятельности и значимой роли в азербайджанской поэзии XIX века.

Начальник отдела книжной индустрии министерства культуры Васиф Гурбанзаде подчеркнул важность популяризации азербайджанской литературы и культуры. Он отметил, что исторически в этом направлении были сделаны фундаментальные шаги, а сохранение и представление национальной культуры мировому сообществу является обязанностью каждого.

Потомок рода С.А. Ширвани, депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде напомнил, что поэт открыл школу в Шамахы и, несмотря на ограничения, смог организовать обучение как на азербайджанском, так и на русском языках. По словам депутата, исполнение стихов Сеида Азима Ширвани в мугамах способствовало их популярности среди широких масс.

На вечере также выступили депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова, кандидат филологических наук Фирудин Гурбансой, доктор наук Вагиф Юсифли, литературный критик Асад Джаңгир и другие участники, отметившие богатство наследия Сеида Азима Ширвани.

В художественной части мероприятия заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, ханенде Зейнал Ахмедов, Раис Нифталиев, Эльбрус Нифталиев, Нисбет Сядраева, Нишана Бахышова и Ряван Гачаев исполнили мугамные композиции на основе газелей поэта. Ханенде сопровождали музыканты: Алтай Нифталиев (тар), Араз Агавердиев (кяманча), Мехта Мамедализаде (канон), Эмин Джабраилов (нагара), Рафаэль Аскеров (балабан).

Чтец Гусейнага Асланов представил образцы газелей поэта, а молодые поэты Эльшан Гадри и Гюльбала Дадаш прочитали свои произведения, посвящённые Сеиду Азиму Ширвани.

