Продлен срок ареста брата и племянника Гарегина II

Судебные органы Армении приняли решение продлить срок содержания под стражей брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, срок ареста Геворка Нерсисяна увеличен ещё на два месяца, а его сына Амбарцума - на три месяца.

Оба они были задержаны 3 ноября. Им предъявлены обвинения в воспрепятствовании предвыборной кампании прозападной партии "Республика" в ходе выборов в Вагаршапате.