В Баку появился загадочный миллионер - роскошные вечеринки и блеск

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась премьера полномасштабного мюзикла "Гетсби" - постановка представила современное музыкально-драматическое прочтение романа Ф.С. Фицджеральда и вновь подняла темы иллюзорности мечты, стремления к недостижимому и разрушительной силы одержимости, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работа над мюзиклом стартовала несколько лет назад. В 2021 году в Landmark была показана экспериментальная клубная версия - смелая творческая проба, позволившая авторам найти стилистику будущей постановки, проверить музыкальный материал и атмосферу. Создание полноценного театрального варианта заняло почти два года и включало расширение драматургии, обновлённые аранжировки, разработку сценографии и костюмов. Итогом стала яркая премьера 2023 года - зрители впервые увидели мюзикл в полном объёме.

В обновленной версии спектакль создан при участии руководителя проекта Азиза Азизова и режиссёрско-постановочной группы - Маргариты Гулиевой и Дилярой Мурсаловой. Благодаря их совместной работе спектакль получил динамичную режиссуру, выразительное визуальное решение и сильный драматический акцент.

Главные партии исполнили - Маргарита Гулиева, Джейлан Бабаев, Расим Мустафаев, Азиз Азизов, Диляра Мурсалова и Алина Кулик.

Мюзикл объединяет элементы классического театра, современную хореографию и оригинальные музыкальные решения. Контраст между блеском эпохи джаза и внутренними трагедиями героев делает спектакль эмоционально насыщенным и актуальным для современного зрителя.

В центре истории - загадочный миллионер Джей Гетсби, человек, который построил свою жизнь на мечте о великой любви. Его роскошные вечеринки, блеск и музыка скрывают глубокую внутреннюю пустоту и отчаянную попытку вернуть прошлое.

На фоне шумных "ревущих двадцатых" разворачивается драма отношений: Дейзи Бьюкенен, за которую Гетсби всё ещё цепляется сердцем; её муж Том, привыкший к власти и превосходству; Ник Кэррауэй - тихий наблюдатель, чьими глазами зритель видит весь этот мир. Мюзикл раскрывает, как стремление к недостижимой мечте превращается в трагедию, а блестящие декорации - в зеркало человеческих слабостей.