Гороскоп на 30 ноября

Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам - сегодня они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Овен сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Овну запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Телец

Сегодня Тельцу будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Телец может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Телец со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Близнецы

Сегодня даже самые скептически настроенные Близнецы имеют шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на их глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Близнецов или же с тем, что происходит вокруг них. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Близнецов из колеи, мешая сосредоточиться на делах. Зато для творчества лучшего дня сложно даже представить!

Рак

Сегодня у Рака будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Рак способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке - и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Раку стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Лев

Сегодня звезды гороскопа сулят Льву успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство - все это сегодня будет удаваться Льву легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все - воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Дева

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Деву мобилизоваться и показать все, на что она способна! День наделяет ее деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ей сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Девы быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для нее зарекомендовать себя перед окружающими - второй такой Деве вряд ли представится в ближайшие недели.

Весы

Сегодня голова Весов будет настолько забита различными вопросами, что они рискуют впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от них находиться в нескольких местах одновременно или же перед ними будет поставлена задача, разобраться с которой Весам необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Весам для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Скорпион

Сегодня секрет успеха Скорпиона в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Скорпиону будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие - спросив совета у окружающих. Да и сам Скорпион в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. "Чувство локтя и взаимовыручка" - с этим девизом Скорпион сегодня способен совершить невозможное!

Стрелец

Сегодня события вокруг Стрельца будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. "Что посеешь, то и пожнешь" - девиз сегодняшнего дня. Если Стрелец будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Стрельцу сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, - и вы не пожалеете.

Козерог

Сегодня Козерога в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе - домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти. А чтобы избежать возможных промахов, обратитесь за поддержкой к друзьям - сегодня они будут готовы поддержать вас не только словом.

Водолей

Сегодня в течение дня от Водолея потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод - в частности, связанных со своими доходами. Если же Водолей предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Рыбы

Сегодня Рыбы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Рыбы будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня - отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты - если, конечно, у Рыб есть веские доводы "за". Единственное "но" - сегодня потратить лишнего так же легко...