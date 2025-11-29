"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

"Лейкерс" проведут свой последний матч группового этапа Кубка НБА по баскетболу на стандартном паркете, поскольку специальное яркое покрытие оказалось непригодным для использования.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, техническая служба обнаружила ряд недочетов после оценки состояния площадки, из-за чего паркет отправлен обратно производителю для устранения проблем.

Решение приняли на фоне жалоб игроков. Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич после предыдущей игры на этом покрытии заявил, что паркет был "слишком скользким и опасным", что вызвало обеспокоенность в лиге и среди команд-участниц.

Матч пройдет на привычном игровом покрытии, чтобы обеспечить безопасность баскетболистов.