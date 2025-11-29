Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты
Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты в связи с чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.
В министерстве сообщили, что объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами, в результате чего выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. "Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в министерстве.
Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан.
"В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.
