Новые 3D-изображения показали скрытую структуру желтой лихорадки

Ученые из Университета Квинсленда впервые смогли создать высококачественные трехмерные изображения вируса желтой лихорадки. Этот патоген, распространяемый комарами, способен вызывать тяжелые поражения печени и приводить к смертельному исходу, сообщает Day.Az со ссылкой на ScienceDaily.

Исследование показало четко выраженные структурные отличия между широко применяемым вакцинальным штаммом YFV-17D и штаммами, ответственными за тяжелое течение болезни. Доктор Сумма Бибби из Школы химии и молекулярной биологии университета поясняет, что несмотря на многолетнее изучение желтой лихорадки, лишь теперь ученые сумели визуализировать структуру полной зрелой вирусной частицы практически с атомной точностью.

"Мы использовали проверенную платформу вируса Бинджари, разработанную в нашем университете, чтобы соединить генетический материал вируса желтой лихорадки с безопасным вариантом вируса Бинджари. Это позволило синтезировать вирусоподобные частицы, подходящие для изучения методом криоэлектронной микроскопии", - рассказывает доктор Бибби.

Выяснилось, что поверхности разных штаммов имеют значительные различия: вакцинный штамм обладает ровной и устойчивой поверхностью, тогда как патогенный штамм характеризуется шероховатостью и наличием выступающих элементов. Это различие влияет на способность иммунной системы реагировать на вирус. "Неровная структура патогенных частиц открывает участки вируса, которые обычно спрятаны внутри, облегчая связывание определенных антител", - комментирует эксперт. Вакцинные же частицы надежно скрывают эти области, усложняя доступ к ним специфическим антителам.

Желтая лихорадка создает серьезную угрозу здоровью жителей Южной Америки и Африки, так как пока не существует утвержденных антивирусных лекарств. В таких условиях вакцинация остается единственным эффективным способом предотвращения инфекции. Профессор Даниэль Уоттерсон подчеркивает важность полученных сведений, отмечая, что они углубляют понимание особенностей биологии вируса и могут способствовать созданию улучшенных вакцин и терапевтических средств против желтой лихорадки и ее близких родственников - ортофлавивирусов.

"Современная вакцина от желтой лихорадки эффективно защищает от циркулирующих штаммов, и наше исследование помогает разобраться, почему именно этот вариант обеспечивает безопасность и эффективность", - заключает профессор Уоттерсон. Кроме того, полученные знания позволят ученым выявить ключевые структуры, обеспечивающие высокую степень защиты современной вакцины. Они могут стать отправной точкой для разработки новых методов борьбы с родственными вирусами, такими как возбудители лихорадки Денге, Зики и Западного Нила.