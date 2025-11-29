Развитие человеческого капитала в ИКТ - один из приоритетов Азербайджана

Формирование человеческого капитала в сфере ИКТ в Азербайджане является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов в ходе выступления на "Ярмарке вакансий в сфере ИКТ 2025" в Баку.

"На эту выставку подали заявки более 900 молодых людей. IRIA реализует различные программы для подготовки молодых специалистов, активных в сфере ИКТ. В рамках наших проектов более 10 000 человек прошли международные стажировки и приняли участие в олимпиадах", - отметил он.

Р.Халыгов добавил, что эти инициативы имеют большое значение для развития человеческого капитала и подчеркнул важность сотрудничества IRIA с университетами.