Сколько памятников внесено в госреестр Азербайджана в этом году?

Состоялось заседание Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

На заседании председатель Экспертного совета, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова сообщила, что на рассмотрение членов совета представлен вопрос о взятии под государственную охрану 25 объектов, имеющих историческое, архитектурное и археологическое значение.

Было отмечено, что в результате проведённой работы в 2025 году 51 памятник был внесён в госреестр. 7 из них расположены в городе Баку, 44 - на освобождённых от оккупации территориях.