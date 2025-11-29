В Японии отменили десяки рейсов из-за самолетов Airbus

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила 65 внутренних рейсов из-за проблем, выявленных у самолетов Airbus A320.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили на сайте перевозчика.

Всего решение затронуло около 9,5 тысячи пассажиров.

По информации агентства Kyodo, в авиапарке компании находится 34 самолета A320. Проверка каждого воздушного судна займет примерно четыре часа.