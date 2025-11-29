Польша заявила о запуске первых спутников в космос

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о запуске первых польских спутников в космос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в соцсети X.

Он отметил, что военный Micro SAR и спутники программы PIAST были запущены ракетой Falcon 9. "Для него это всего 500 километров. Для Польши - гигантский прыжок в будущее", - отметил политик.