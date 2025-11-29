https://news.day.az/sport/1798650.html Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею на траве Имран Шервани умер в возрасте 63 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters. По информации издания, у спортсмена в 2019 году диагностировали болезнь Альцгеймера. Шервани стал одним из ключевых игроков сборной Великобритании на Олимпиаде в Сеуле.
Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани
Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею на траве Имран Шервани умер в возрасте 63 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters.
По информации издания, у спортсмена в 2019 году диагностировали болезнь Альцгеймера.
Шервани стал одним из ключевых игроков сборной Великобритании на Олимпиаде в Сеуле. В финальном матче против команды ФРГ он забил два гола, включая решающий, что принесло британской команде ее третье олимпийское "золото" в истории и первое с 1912 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре