Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею на траве Имран Шервани умер в возрасте 63 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации издания, у спортсмена в 2019 году диагностировали болезнь Альцгеймера.

Шервани стал одним из ключевых игроков сборной Великобритании на Олимпиаде в Сеуле. В финальном матче против команды ФРГ он забил два гола, включая решающий, что принесло британской команде ее третье олимпийское "золото" в истории и первое с 1912 года.