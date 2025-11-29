Бесследно пропал один из самых авторитетных инсайдеров Apple

В сети начали обсуждать исчезновение авторитетного инсайдера Majin Bu, который на протяжении года регулярно публиковал достоверные утечки о готовящихся к выпуску устройствах Apple. Аккаунт автора перестал обновляться примерно за месяц до осенней презентации компании, а позднее был полностью удален из социальной сети X.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал NN.

Все опубликованные утечки Majin Bu впоследствии подтвердились, что привлекло дополнительное внимание к обстоятельствам его исчезновения. На фоне многолетней жесткой политики Apple в отношении утечек в отрасли обсуждают версию о возможном давлении на информатора.

Отмечается, что Apple уделяет особое внимание защите конфиденциальных данных относительно своих разработок, привлекая для этих задач специалистов с опытом работы в правоохранительных органах и спецслужбах.

Apple официально не комментировала ситуацию с утечками и исчезновением инсайдера, который еще в январе 2025 года опубликовал качественные изображения, раскрывающие дизайн iPhone Air. Смартфон был представлен лишь спустя 9 месяцев.