Судно, подвергшееся атаке морских дронов в Чёрном море, будет доставлено в Турцию Судно VIRAT, атакованное беспилотным морским аппаратом в Чёрном море, будет доставлено в Турцию 1 декабря. Как сообщает Day.Az, об этом заявило Главное управление мореплавания Турции. В сообщении, размещённом в аккаунте ведомства в сети "X", отмечается, что работы по буксировке судна продолжаются.
