Более тысячи человек пропали без вести в Индонезии - ВИДЕО
Индонезия борется с катастрофическими последствиями сильных наводнений.
Как передает Day.Az, продолжается спасение людей от стихийного бедствия.
Согласно подсчетам, количество пропавших без вести перевалило за тысячу.
