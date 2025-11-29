В Стокгольме провели масштабную операцию против криминальных группировок

Полиция Стокгольма провела масштабную операцию, направленную против нелегальной игорной деятельности и связанных с ней криминальных сетей.

Как передает Day.Az, задержаны трое мужчин - один 30-летний и двое в возрасте около 40 лет. Их подозревают в крупномасштабной незаконной игорной деятельности и тяжёлых преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Операция, подготовка к которой велась несколько месяцев, включала рейд на нелегальный игорный клуб на Сёдермальме и обыски по нескольким адресам в Стокгольмском лене. По данным источников, расследование связано с криминальной средой в Сёдертелье, хотя полиция не комментирует эти сведения.

В рейде участвовали десятки вооружённых полицейских. В игорном клубе находилось около ста человек, игравших преимущественно в покер. Полиция изъяла значительные активы и собрала доказательственный материал. Помимо основного дела, возникли подозрения в наркопреступлениях и нарушениях закона об оружии.

Операция проводилась совместно с Europol, а также шведскими ведомствами Kronofogden и Spelinspektionen. Эксперты Europol помогали с IT-криминалистикой, поскольку расчёты в нелегальной игорной сфере часто ведутся в криптовалюте. Полиция обещает предоставить дополнительные детали позже.